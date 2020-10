Rivaldo, ex numero 10 del Barcellona, che in Italia ha vestito la maglia del Milan, vincendo la Champions del 2003, dice la sua, a Betfair, su Douglas Costa, fresco di ritorno al Bayern dopo l'esperienza alla Juventus: "Ha bisogno di giocare più regolarmente e tornare nel club dove ha espresso il suo miglior calcio è una buona scelta. Il Bayern potrebbe offrirgli la possibilità di giocare con più frequenza e tornare presto nella nazionale brasiliana. Sono un fan di Douglas Costa, ma alla Juventus le cose non andavano bene".