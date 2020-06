La Juve sta provando a superare Marotta e l’Inter nella corsa a Marash Kumbulla, difensore centrale del Verona, autentica rivelazione del campionato di Serie A. Il club bianconero ha pareggiato l’offerta fatta arrivare dai nerazzurri agli scaligeri, iniziando così un serrato testa a testa per assicurarsi il promettente centrale, abile a giocare sia nella difesa a 3 che in quella a 4. Ma, secondo quanto riferito da Sky Sport, Beppe Marotta, ad dell'Inter, avrebbe una carta a sorpresa da giocarsi: acquistare Kumbulla e poi lasciarlo a Verona un anno in prestito.