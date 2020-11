Zibì Boniek, presidente della federcalcio polacca, ex attaccante di Juve e Roma, parla di Paulo Dybala, che fatica come non mai in bianconero: "Oggi le grandi squadre non possono permettersi più di avere solo 11 titolari. Capisco che voglia giocare sempre, ma non è possibile. Per me è un giocatore straordinario che ti fa vincere. Sarebbe titolare ovunque. Io lo terrei stretto" le sue parole a Libero.