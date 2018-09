Ivan Rakitic, vecchio pallino della Juventus, potrebbe lasciare il Barcellona in caso di arrivo di Paul Pogba. Secondo Don Balon il centrocampista francese potrebbe trasferirsi a Barcellona già a gennaio ma chiede che siano soddisfatte due condizioni. La prima: Pogba vuole guadagnare almeno quanto guadagna a Manchester (intorno ai 12 milioni di euro all'anno). Secondo, vuole garanzie sul posto da titolare. In questo senso il suo arrivo al Nou Camp potrebbe costare caro proprio a Ivan Rakitic, principale indiziato a lasciare Barcellona in caso di arrivo dell'ex centrocampista della Juve