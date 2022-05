Non si muove, almeno per un altro anno. Anche perché rispetto ai vari Alex Sandro e Aaron Ramsey, per Wojciech Szczesny c'è ancora quel bonus permanenza che equivale a una conferma obbligatrici almeno dal punto di vista degli agenti del polacco. Altri 2,3 milioni nel caso in cui Tek restasse alla Juve. Poi, tra un anno, se ne riparlerà.