CONTINUA A LEGGERE SU ILBIANCONERO

Si parte domani, mercoledì, al Collegio di Garanzia del Coni, che può riaprire o chiudere definitivamente le possibilità di qualificazione alla Champions League grazie al campionato. Poi giovedì ci sarà la notte europea, che può garantire il prosieguo del percorso verso il trofeo più importante rimasto a disposizione e, infine, il big match con il Napoli, importante per prestigio e per classifica, ma anche per non perdere il doppio confronto in una stagione già complessa. E sullo sfondo c'è la cosa più importante: il ricavato economico da tutti questi passi, che potrebbero regalare alla Juventus un prossimo anno diverso.