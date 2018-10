Mauro Zironelli, tecnico della Juventus Under 23, commenta la sconfitta nel match di Serie C contro la Lucchese: "Abbiamo giocato una buona partita", le parole dell'allenatore riportate da Juventus.com: "Purtroppo abbiamo commesso qualche ingenuità e le abbiamo pagate. Abbiamo anche costruito buone azioni e avuto le nostre occasioni da gol, specie verso fine gara. Il rammarico è per le reti subite, e per gli errori che abbiamo commesso, nonostante i quali la stavamo comunque rimettendo in piedi".