Una nuova esclusione che significa fine del rapporto. La relazione tra Paul Pogba e José Mourinho è ai minimi storici e potrebbe terminare già nella prossima sessione di mercato, tra quindici giorni circa. Sì, perchè la sua mancata presenza anche contro il Liverpool - gara in cui ieri sera lo United è crollato 3-1 -, è un segnale inequivocabile del suo ruolo per il tecnico portoghese. Escluso ed escludibile, un fatto non consono per un giocatore costato 100 milioni di euro, protagonista di un mondiale da star e giovane stella di profilo internazionale. La Juve c'è e ci pensa. La valutazione? Circa 70 milioni di euro, quelli necessari per non realizzare una minusvalenza.