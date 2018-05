Juve-Verona è già sold out. Sono terminati i biglietti per l'ultima partita di Buffon con la maglia della Juventus, che prevede un addio strappalacrime.

Come scrive il sito ufficiale bianconero: "E' l'ultimo, grande abbraccio della stagione ai nostri campioni non poteva che prevedere un Allianz Stadium splendido, e ancora una volta tutto esaurito! Sono infatti terminate le disponibilità di tagliandi per la sfida del 20 maggio contro l'Hellas Verona. Attenzione, però: continuate a monitorare la nostra pagina biglietteria in caso si liberassero nuovi posti, grazie agli abbonati che non potranno essere presenti alla sfida e metteranno a disposizione l'ingresso attraverso il servizio 'Il Mio Abbonamento'".