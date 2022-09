La Juventus torna a respiare l'aria della Champions League. Questa mattina, alla Continassa di Torino, Allegri ha diretto l'allenamento alla vigilia della trasferta sul campo del Paris Saint-Germain. In campo tutti presenti tranne gli infortunati Chiesa, Kaio Jorge, Szczesny e Rabiot.



Quest'ultimo salterà la sfida da ex al contrario di Paredes e Di Maria, recuperati al pari dei difensori brasiliani Danilo e Alex Sandro. Niente ritorno in patria per Pogba, che però ha iniziato a lavorare sul campo anche con il pallone, seppur allenandosi sempre a parte rispetto al resto del gruppo.