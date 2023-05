Il giorno prima. Alla Continassa va in scena l’atto iniziale del lungo avvicinamento a Juventus-Siviglia, andata delle semifinali di Europa League.

I bianconeri arrivano all’appuntamento dopo due successi importanti in campionato. Anche il gruppo sorride: a parte De Sciglio, nessuna defezione. Con Vlahovic stappatosi in zona gol e il rientro definitivo di Kean, sono tante le opzioni a disposizione di Massimiliano Allegri. Che oggi chiarirà gli ultimi dubbi e darà le prime indicazioni di formazione in conferenza stampa, fissata per le 14.15. Dal riscaldamento al torello, passando per le fasi più tattiche della seduta: qui i primi 15 minuti dell’allenamento che porterà al big match di domani sera.