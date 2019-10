E’ iniziato un periodo particolarmente intenso per la Juve, attesa da numerosi impegniravvicinati. I bianconeri non si sono dunque fermati, dopo la settima vittoria in campionato ieri all’Allianz Stadium contro il Bologna, e hanno cominciato a lavorare alla sfida di martedì contro il Lokomotiv Mosca.



Nel dettaglio, hanno lavorato in campo sotto la pioggia e con la palla i giocatori che ieri sera sono stati meno impegnati, mentre per gli altri il menu della giornata prevedeva seduta di scarico.



Domani, si diceva, vigilia di Champions: la Juve si allena alle 16 al JTC, e due ore prima i bianconeri sono attesi dalla consueta conferenza stampa all’Allianz Stadium. Il Lokomotiv Mosca invece sosterrà l’allenamento allo stadio bianconero alle 18.00, dopo la conferenza stampa prevista invece alle 17.30.