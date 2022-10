Giornata di visite mediche per Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, uscito al 51' della sfida contro il Torino per un problema alla coscia sinistra, sostituito da Bonucci, è arrivato al JMedical per gli accertamenti del caso. Allegri spera sia un infortunio di poco conto, ma la preoccupazione resta tanta e c'è il rischio che il numero 3 bianconero debba fermarsi per 2-3 settimane. E quindi di saltare Empoli e Lecce in campionato più Benfica e Paris Saint-Germain in Champions League.