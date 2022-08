Ma l'emblema dellaimpantanata nello 0-0 di Marassi è la solitudine diUn dato sulla prestazione del serbo è lo scatto perfetto del momento bianconero:meno di tutti i ventidue titolari della sfida tra blucerchiati e bianconeri. Numeri impietosi, che fanno riflettereMancanza di idee, poca qualità, difficoltà in costruzione: laha fallito l'appuntamento con i tre punti nella prima trasferta stagionale per difficoltà sparse. Come accaduto spesso nella seconda parte della scorsa stagione, a far notizia è però soprattutto le situazione del numero 9., lasciato solo spesso e volentieri, ha patito a Marassi l'assenza della spalla, trovando la conclusione solo una volta in 90 minuti.Isolato, fuori dal gioco, troppe volte in fuorigioco. Un altro dato riflette le difficoltà bianconere:è primo nella classifica dei giocatori difermati più volte dalla bandierina degli assistenti. Fotografia di come il '9' cerchi in tutti modi, e con tanta buona volontà, pertugi per ricevere assistenza dai compagni di squadra, con poco profitto e molto disappunto. Le riflessioni della dirigenza bianconera per le ultime mosse sul mercato guardano anche in questa direzione: per dare una svolta al gioco non si può non ripartire dal serbo.