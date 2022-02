Dusan Vlahovic, attaccante della Juve, ha parlato a Sky dopo il pari col Villarreal: "Bello essere nella storia, è stato davvero emozionante alla prima in Champions. Non sono contento al 100% perché non abbiamo vinto, ma andiamo avanti".



SU DEL PIERO - "E' una leggenda e un'icona, non oso paragonarmi a lui".



SULL'ESULTANZA - "Gesto per un membro della mia famiglia, non capisco perché si cerca sempre la polemica. Non leggo i giornali"