Dusan Vlahovic torna a Firenze da ex, in anticipo rispetto al previsto. L'appuntamento era già in programma domenica 22 maggio, quando la Juventus giocherà l'ultima giornata di campionato allo stadio Artemio Franchi. Dove i bianconeri saranno impegnati anche nell'andata della semifinale in Coppa Italia prevista il 2 marzo, con ritorno allo Stadium di Torino il 20 aprile nella settimana dopo Pasqua.



Per l'occasione i tifosi viola meditano già di preparargli un'accoglienza ostile, mentre quelli bianconeri sperano che possa segnare ed esultare sotto la Curva Fiesole. Che in un comunicato aveva definito Vlahovic un "piccolo uomo senza palle, senza onore e senza rispetto che se ne va nella squadra senza identità e appartenenza per antonomasia... non ci strapperemo certo i capelli per aver perso l'ennesimo buffone".



Poi lo scorso 30 gennaio i Viking juventini avevano appeso uno striscione sulle cancellate dello stadio Franchi con la scritta: "Di Firenze vanto e gloria?!? Ma nemmeno i vostri giocatori ne hanno memoria. La verità è che non contate un cazzo!".

Per questo motivo un 37enne residente nel Milanese è stato denunciato dalla Digos di Firenze con l'accusa di aver violato il divieto di affissione di striscioni incitanti alla violenza.