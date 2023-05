Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, ha parlato a Juventus Tv al termine del match contro il Lecce: "Era importantissimo vincere. Abbiamo fatto una striscia non positiva, quindi siamo contenti di questi tre punti. Gol? Sono molto contento, mi mancava da tanto e spero di continuare così. Ora vediamo alla prossima gara. Oggi per me è una giornata triste per quello che è successo stamattina a Belgrado. Vorrei mandare un grandissimo abbraccio a tutta la gente che era lì".