La Juventus è pronta a fare un passo in più negli eSports. Lo conferma Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer bianconero, all'inserto del Corriere della Sera 'Sette': "L’utilizzo di Tik Tok e Twitch ci consente di entrare in contatto con un pubblico sempre più giovane e internazionale , ed è per questo che cerchiamo di rimanere il più possibile autentici nell’utilizzo di questi canali. Siamo presenti nel mondo degli eSports da più di un anno e stiamo considerano di ampliare la nostra partecipazione in questo settore che ha un’attrattiva senza pari per le nuove generazioni".