Il club bianconero, aspettando Giuntoli e le sue direttive ufficiali come nuovo ds, sta portando avanti alcune operazioni per rafforzare la squadra e fornire a Massimiliano Allegri un organico quanto più completo possibile per l'inizio del ritiro. Tra tutte le trattative messe in atto dalla dirigenza della Vecchia Signora,Dati anche gli ultimi aggiornamenti in possesso di Calciomercato.com.Dall’ambiente bianconero, filtrano alcune indiscrezioni sui movimenti che prepareranno il figlio di George alla firma sul contratto con la Juventus:Una routine che porterà la Vecchia Signora e il giocatore del Lille a mettere nero su bianco un accordo, ormai, in via di definizione. Da limare alcuni dettagli con l’entourage, prima di salpare dagli Stati Uniti – direzione Torino – e porre la firma su un contratto quinquennale, dopo il sì già dato dallo statunitense.Decisiva è stata l’accelerazione delle ultime ore con i bianconeri che si sono spinti sino a un’offerta da 10 milioni di euro più 2 di bonus., grazie alle richieste che, ora dopo ora, il club francese ha abbassato per chiudere l’affare. Dopo Thuram all’Inter, un altro figlio d’arte è atteso in Serie A.