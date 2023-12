Più di un mese dopo l'ultima volta (28 ottobre, Juve-Verona 1-0, quando è rimasto in campo fino all'intervallo),nella gara che chiuderà il 2023 della Juventus e della Serie A, quella contro la Roma allo Stadium. In mezzo, una lesione di basso grado al semitendinoso della coscia destra e una ricaduta fastidiosissima prima del big match contro l'Inter che gli sono costate cinque partite.In tutto questo, la Vecchia Signora non ha risentito troppo della sua assenza: Kostic si è ripreso la fascia sinistra eha trovato terreno fertile sulla destra, sfruttando anche la sua abilità con i piedi per entrare dentro al campo. L'ex Genoa e Bolognadopo due subentri nella ripresa a Genova e Frosinone.Un avvio di stagione di studio e di morsi al freno, per il figlio d'arte, che ha anche addosso la pressione di essere stato, sono stati tutto quello che Cristiano Giuntoli ha ritenuto di spendere per rinforzare la sua nuova Juve, magari non mettendo in preventivo le squalifiche di Pogba e Fagioli per questioni non direttamente legate al campo.allo Stirpe è arrivato un passaggio per McKennie che ha sfornato l'assist per Vlahovic, prima dell'infortunio era stato Locatelli a segnare al Milan sull'unico assist del jolly americano. Ora c'è la Roma per chiudere l'anno nel migliore dei modi, quindi un 2024 da approcciare di corsa in corsia per alimentare il