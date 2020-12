Mentre Cristiano Ronaldo sale sul podio dei premi The Best Fifa, la Juventus Women si gode la soddisfazione della presenza di Barbara Bonansea all'interno della top 11 mondiale, stilata dall'organo del calcio mondiale nell'ambito della medesima premiazione.

Questa la formazione per intero:

FIFPRO Women's World11:

Christiane Endler (Chile); Lucy Bronze (England) (vincitrice anche del premio individuale come Fifa Best Women Player), Wendie Renard (France), Millie Bright (England), Delphine Cascarino (France); Barbara Bonansea (Italy), Veronica Boquete (Spain), Megan Rapinoe (USA); Pernille Harder(Denmark), Vivianne Miedema (Netherlands), Tobin Heath (USA).