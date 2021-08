Il capitano della Juventus Women, presenta il match di Champions League di domani, contro il Kamenica Sasa: "Stiamo bene, abbiamo lavorato tanto, abbiamo provato tante cose nuove. Domani si comincia fare sul serio, c'è solo da andare in campo e fare le cose al meglio. Stiamo lavorando, abbiamo messo dentro tanti concetti nuovi e c'è un tempo per apprenderli. Oggi termina la fase di rodaggio."- "Il nostro è un percorso di crescita, ora è il momento di iniziare a fare risultati. Questa nuova formula dà la possibilità di giocare di più, se si è bravi, e di partire in maniera più graduale, dopo gli ultimi due sorteggi. Questi, però, ci hanno aiutato a crescere in termini di consapevolezza. L'Europa è importante come tutti i trofei"- "Non ci sono difficoltà particolari, la stagione è un percorso di crescita. Cambiata la guida tecnica, è chiaro che cambi qualcosa"- "Devi scegliere di imparare. Presto vedremo se abbiamo tratto insegnamenti dalle ultime due partite amichevoli che abbiamo perso. Abbiamo sempre dimostrato intelligenza e dovremo imparare dai nostri errori"- "Si sono inserite bene, sono profili interessanti e si sono integrate"