Laura Giuliani, portiere della Nazionale e della Juventus Women, ha presentato al Corriere dello Sport la super sfida tra Juventus e Fiorentina. Di seguito, le sue dichiarazioni.



PUBBLICO - "Come Madrid? Mai visto tanto pubblico, ho pensato wow! Anche noi possiamo fare lo stesso domani nello stadio più bello d’Europa.



FIORENTINA - "La Fiorentina è una grande squadra, con giocatrici importanti. Sarà una bella sfida. Chi temo di più? Ilaria Mauro, l’attaccante più forte per ora. Ma siamo compagne in Nazionale e non ci sono segreti".



JUVENTINA - "Seguo il calcio a 360 gradi, italiano ed estero. La domenica comincio col femminile. Tifo Juventus da sempre, è stata un’emozione venire a giocare qui. E’ come aver raggiunto un pezzo di sogno. Fare poi la storia del club non è da poco". I GUANTI - "Sono parte di me, li cambio per le occasioni speciali. Quando li infilo entro in un’altra dimensione. E non per scaramanzia, ma prima infilo il sinistro, sempre. Solitudine dei portieri? E’ un ruolo solitario, soprattutto in partita. Se domini sei estraniato. Ma in allenamento siamo in tre più i preparatori, non siamo sole. Cento tiri o zero, cos'è peggio? Se ne arrivano cento è più semplice, stai sul pezzo. Se non ne arrivano mi tengo concentrata dando indicazioni alle compagne: anticipo le giocate, studio la partita".



SPOT - "Venite allo Stadium, possiamo stabilire un record. Abbiamo bisogno dei tifosi. Con i Mondiali riportiamo l’Italia nel calcio che conta".



IL SOGNO - "Alzare la coppa di Champions League con questa maglia".