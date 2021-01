Rita Guarino, allenatrice della Juventus Women capolista della Serie A femminile avendo completato a punteggio pieno il girone d'andata, ha parlato a JTV alla vigilia della partita contro il Verona (domani alle 14:30) prima giornata di ritorno: ​"Ora è un campionato in salita: siamo al giro di boa, tutte le squadre conoscono bene i nostri punti di forza e proveranno a metterci in difficoltà. Per non cadere nelle trappole ci vorrà ora attenzione e determinazione in ogni singola partita. Il Verona, avversaria di domani, è una squadra molto giovane, con 2-3 pedine di esperienza, e ben organizzata. Prova a sviluppare il gioco in palleggio con diverse giocatrici interessanti: sicuramente non va sottovalutato. E poi c'è la nostra Asia Bragonzi, che grazie al fatto di potersi esprimere nell'Hellas sta dando continuità al suo gioco".



COSA CHIEDE ALLA SQUADRA - "In alcune partite è richiesta maggior pazienza nel far circolare il pallone, soprattutto contro le squadre che si difendono e abbassano il baricentro: è importante saper leggere i momenti del match in cui bisogna palleggiare di più e accelerare di meno. Quando poi si allargano le maglie avversarie, quello è il momento di esprimere al massimo il nostro gioco. Questo aspetto, il saper colpire al momento giusto, è importante per la crescita. L'impatto dell'assenza di pubblico? Vale a Vinovo come su tutti i campi. Quando hai il tifoso a sostenerti sugli spalti l'emozione è quadruplicata, poter condividere col pubblico le emozioni è uno degli aspetti più belli del calcio".