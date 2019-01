La coach della Juventus Women, Rita Guarino ha commentato la vittoria contro il Chievo ai microfoni di Sky Sport: "Cos'ho detto dopo i due pali del Chievo? Meglio non ripeterlo, ma è chiaro che ci siamo preoccupati. Dopo la ripresa natalizia non è mai semplice ritrovare la concentrazione. Le ragazze? Devo dire che però nella ripresa sono riuscite subito a mettere in discesa la partita, hanno dominato tutto il secondo tempo e abbiamo portato a casa la vittoria". La Juve, che ha battuto il Chievo 2-0 grazie ai gol di Aluko e Glionna, ha superato il Milan ed è tornata in vetta alla classifica.