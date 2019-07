Riparte domani la stagione della Juventus Women. Le ragazze di Guarino si ritroveranno a Vinovo e domenica partiranno per Aymaville, in Valle d'Aosta, dove resteranno fino al 4 di agosto. Già in programma anche le amichevoli precampionato che serviranno per arrivare in forma alle prime due partite di Champions League. Ecco la lista:



11 agosto, contro il Lugano a Vinovo (ore 18)



16 agosto, contro lo Zurigo a Zurigo (ore 20)



24 agosto, contro la Novese a Vinovo (ore 17.30)