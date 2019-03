A Sky Sport, la centrale della Juventus Women, Cecilia Salvai, ha presentato la super sfida dell'Allianz Stadium contro la Fiorentina. Di seguito, le sue parole.



BOLGIA - "Ci sarà bolgia e tifo unico, penso che un numero così alto sugli spalti nessuna di noi l'abbia vissuto. Sarà una giornata unico. L'Allianz? L'ho sognato, ma non l'avrei mai detto".



LA PARTITA - "La Fiorentina è una squadra molto cattiva dal punto di vista sportivo, è una squadra agonistica e in avanti sono molto brave, così come sugli esterni. La Juve ha tanto di cui la Fiorentina dovrebbe temere: le nostre frecce scoccheranno domenica e sarà una bellissima partita. Combattuta all'andata, così come lo sarà domenica".