La Juventus Women ha conquistato il primo, storico scudetto nella stagione d'esordio in Serie A femminile e si prepara per la prossima stagione, che prenderà il via sabato 15 settembre. Ultima giornata sabato 13 aprile del 2019, con pausa invernale dal 23 dicembre al 4 gennaio. Le squadre di Serie A femminile prenderanno parte alla Coppa Italia a partire da sabato 8 dicembre, mentre la finale è in programma per il 27 aprile del 2019.