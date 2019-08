Sono gli unici tre giocatori esclusi ieri da Maurizio Sarri nell’amichevole contro l’Atletico Madrid,Nell’ordine il terzo portiere, il giovane terzino destinato a partire in prestito per giocare con continuità e il difensore centrale che è diventato l’ultima scelta della difesa bianconera. Già, perchéQuinta scelta nella Juve, che vuol dire pochi minuti garantiti. Prima della chiusura del mercato inglese, la Juve si è detta disposta ad ascoltare tutte le offerte per Rugani, a patto che fossero ritenute congrue dal club e dal giocatore. Alla fine Arsenal e Wolverhampton, che più di tutte si erano informate con il direttore sportivo bianconero Paratici sul difensore classe 1994, non hanno affondato il colpo. Dalle 18 italiane di giovedì 8 agosto,- La Juventus ha bisogno di monetizzare il prima possibile, Rugani per partire non vuole abbassare il suo status da giocatore di top club. Nelle ultime ore - secondo quanto appreso da calciomercato.com -Giovedì ne hanno parlato i due direttori sportivi, Paratici e Petrachi, provando a mettere in piediNei piani dei giallorossi, Rugani sarebbe il difensore giusto per sostituire Kostas Manolas. I due club sono al lavoro per trovare l’intesa: non è da escludereLa Juve infatti continua a valutare il giocatore almeno tra i 30 e i 35 milioni. Il difensore gradirebbe la destinazione Roma, ma non vuole lasciare la Juve in prestito secco. Già settimana prossima Paratici e Petrachi potrebbero incontrarsi di nuovo per provare a limare la distanza tra le parti. L’alternativa in casa Roma porta a Dejan Lovren, difensore accostato anche al Milan che considera chiuso il suo ciclo inglese. Rugani è la prima scelta e i 90 minuti in panchina contro l'Atletico sono un segnale chiaro... FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com