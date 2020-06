Manca solo una partita a Gigi Buffon per diventare il calciatore con più presenze di sempre in Serie A. L'ex bianconero Dino Zoff ha parlato anche di questo alla Gazzetta dello Sport senza risparmiare una frecciatina a Gigi: "Un bel traguardo. In generale però in queste classifiche i portieri sono avvantaggiati perché non hanno problemi di fatica e recupero rispetto ai giocatori di movimento"





TURNOVER TRA PORTIERI - "Bah. Vedo partite a volte, dove quasi quasi potrei giocare io in porta... Nel senso che c’è sempre questo giro palla e si va poche volte al tiro. I portieri spesso si riposano. Per questo dico che funziona, il turnover, se hai due fortissimi".



SZCZESNY E BUFFON - "Non lo so. Comunque Gigi l’ho visto bene in finale di Coppa Italia. Ha fatto buone cose. La Parata di Gigi su Maksimovic valeva la mia su Oscar, contro il Brasile nell’82? Non scherziamo".



STOP - "Buffon si ferma a 43 anni e io a 41? Scelte. Io ho smesso da numero 1. Se lui si diverte a fare il secondo vada avanti, tanto giocando meno si diventa ancora più longevi. Ma star poco in campo è sempre un rischio per il ruolo".