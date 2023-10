Dopo il pareggio di Bergamo, Massimiliano Allegri ha manifestato in conferenza la propria soddisfazione per la prestazione della squadra. "I ragazzi hanno fatto una partita tosta" ha detto. Quindi, va bene così.Perché"Potevamo fare qualcosa in più - ha aggiunto Max - ma su questo dobbiamo migliorare".Atalanta e Juventus si erano già incontrate questa estate, in amichevole, a Cesena e pure in quell'occasione terminò 0 a 0. Però, in quella gara, era stata proprio la Juventus a fare meglio. Un mese e mezzo dopo, i miglioramenti si sono visti nella formazione di Gasperini, non in quella diGiocando così, però, è pressoché certo che l'Atalanta supererà presto i bianconeri in classifica, perché i bergamaschi hanno una proposta di gioco che la mediocre Juventus non ha.A Bergamo si è presentata senza Vlahovic e Milik, fermi ai box. Un problema mai risolto e che resta incomprensibile. Guardate Di Maria: alla Juventus sembrava finito, e costantemente acciaccato. Al Benfica è rinato ed è tornato decisivo, seppure con un anno in più. Forse perché allenato meglio e maggiormente stimolato?