Continua la partita doppia della Juventus, dentro e fuori dal campo, con costanti colpi di scena e cliffhanger di puntata che lasciano lo spettatore/tifoso sempre appeso.



IN

Partiamo prima dal lato campo.

Un po’ alla volta Allegri sta recuperando tutti i componenti della rosa e le amichevoli in corso stanno cominciando a ridare gamba anche a quei calciatori da poco tornati dal Qatar.

Ieri, soprattutto nel corso del primo tempo contro il Rijeka, ad esempio si è visto Kostic tornare a prendere confidenza con gli assist e con le discese sulla fascia sinistra. Per assurdo, è apparso invece più arrugginito Moise Kean (che in Qatar ahinoi non c’è stato…) che solamente al quarto, quinto tentativo è riuscito a fare centro. Gol decisivo che ha determinato l’ennesima vittoria consecutiva bianconera, anche se questa come quella ottenuta a Londra contro l’Arsenal di poco conto viste le tantissime assenze, mantenendo la propria porta inviolata, un’ottima consuetudine ormai. E dire che ad inizio gara, con una serie di svarioni difensivi, si era cercato in tutti i modi di interrompere questo trend positivo.

I segnali che arrivano dal campo sono sicuramente ottimistici.

La squadra sembra non vedere l’ora di tornare in campo per cercare di recuperare tutto il terreno perso in avvio di stagione con la partenza disastrosa che è costata l’eliminazione in Champions League e la fuga del Napoli in campionato.

Tutto lascerebbe pensare ad una seconda parte di torneo nettamente più trionfalistica rispetto alla prima, con ambizioni superiori.





OUT

Tutto questo sarebbe assolutamente normale in una condizione di serenità e tranquillità anche esterna al campo ed invece come ben sappiamo da ormai oltre un mese in casa Juve non si riesce a completare, o quasi, una giornata senza che arrivino notizie anche fuori dal terreno di gioco.

Notizie che in un modo o nell’altro possono comunque destabilizzare un ambiente che già nel corso degli ultimi 3 anni ha sofferto di grande discontinuità.

Il ricorso della procura Figc apre nuovamente una pagina da sfogliare con assoluta attenzione in casa bianconera.

Gli esiti del ricorso ad oggi sono assolutamente imprevedibili e quindi continuiamo la nostra scelta di commentare esclusivamente il calcio giocato e le sentenze in giudicato, però è innegabile che tutto questo vociferare intorno all’ambiente Juve non farà sicuramente bene alla squadra.

Una squadra che già al prossimo ritorno in campionato si ritroverà comandata da un presidente ed una dirigenza praticamente nuova.

Quindi all’effetto sorpresa, anche confusione se vogliamo, si continuerà ad aggiungere la polemica costante e la preoccupazione per tutto quello che continuerà ad arrivare addosso ai bianconeri dal mondo esterno.

In tutto questo contesto il lavoro di Allegri sarà ancora più complicato.

Impossibile tenere totalmente separati campo e fuori campo in una condizione di pressione mentale così costante e asfissiante.

Colgo l’occasione di questo editoriale per augurare a voi tutti e alle vostre famiglie i miei più sinceri auguri di Buon Natale.

@stefanodiscreti