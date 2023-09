Ha fatto effetto vedere seduti insieme su una panchina della Continassa. Inusuale. E' casualmente capitato perché il CT ha deciso di fare visita allaper visionare da vicino alcuni giovani e parlare con Allegri e, appunto, il neo DS bianconero.Questo ci porta a parlare del, dove nel girone stravinse con avversari di livello (Liverpool, Ajax, Rangers) e con risultati roboanti. Al punto da candidare la squadra partenopea anche per la vittoria finale.Tutto un altro Napoli rispetto a quello visto l'altra sera a Braga, dove ha vinto soltanto grazie ad un autogol clamoroso degli avversari all'88°, altrimenti la partita sarebbe finita in pareggio., a cominciare da quella dell', descritta in Italia come un tritatutto quasi imbattibile: a San Sebastian ha subito pressing e gioco degli avversari per 80 minuti, poi - quando i baschi non ne avevano più - è riuscita a trovare il pari su un tiro sbagliato di Frattesi corretto in rete da Lautaro.Il, strabattuto proprio dall'Inter nel derby, non è andato oltre un pareggio interno contro il, il cui che unico tiro in porta è arrivato al 92°. Laè stata salvata dalla sconfitta con l'da un gol del proprio portiere arrivato all'ultimo giro di lancette della gara.. E contro avversari così è proprio vero che la, se dovesse ritrovare con regolarità i gol di Vlahovic e Chiesa insieme ad una quadratura di squadra, se la potrà giocare pure lei in campionato.