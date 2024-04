. Per numero di occasioni create. Lo conferma anche lo score della gara:L'unica occasione pericolosa create dai rossoneri in tutto l'arco della partita è stato un tiro da fuori di Loftus-Cheek che ha lambito il palo, per il resto della garadi porta. Ergo, la Juventus avrebbe meritato eccome di vincere la partita.

- Però nel calcio vige una regola: vinci se butti il pallone dentro la porta. E se non riesci a farlo nemmeno con le mani, allora le partite finiscono con un bel risultato a occhiali. Uno 0-0 che aggiunge un altro punticino alla corsa a quel benedetto posto Champions, che la Juve avrebbe potuto conquistare con largo anticipo se avesse mantenuto il passo del girone d'andata. Invece- Non si capisce poi perché Allegri continui a fare sempre calcoli diversi dalla matematica, la quale dice che alla Juve mancano ancora 6 punti per garantirsi il posto Champions. Max ha detto invece che ne bastano 4, forse sperando in passi falsi di Bologna, Roma e Atalanta. Ma perché fare i calcoli su ciò che potrebbero fare gli altri? Basterebbe vincere qualche partita in più. Osando. Per esempio, utilizzando il, dove si sarebbe potuto persino provare a giocare col forcone: ovvero,Chi vuole intendere, intenda.