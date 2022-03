La rimonta continua

La Juventus vince ancora, allunga la striscia positiva in campionato e si prepara nel modo migliore per la decisiva gara di ritorno in Champions League.

Non era assolutamente facile contro la Sampdoria di Giampaolo, squadra da sempre ostile ai colori bianconeri, soprattutto nelle gare a Genova.

Ed invece l’autogoal di Yoshida procurato da Cuadrado (fotocopia, o quasi, di quello di Venuti nella gara di andata di Coppa Italia contro la Fiorentina) ed il rigore di Morata (fallo netto quanto ingenuo su Kean) hanno indirizzato da subito la sfida a vantaggio dei bianconeri.

Un super Szczesny, soprattutto in occasione del rigore parato a Candreva (solito errore di Rabiot), ha evitato che la Sampdoria rientrasse in partita troppo presto. Nulla ha potuto invece il portiere polacco sulla punizione deviata di Sabiri anche se poi ci ha pensato subito Morata a rimettere il risultato e la vittoria in ghiaccio.



Quanti rimpianti

Tre punti fondamentali per la Vecchia Signora che aumentano i rimpianti per l’avvio di stagione davvero negativo della Juventus.

La compagine di Allegri ha trovato ormai la quadra in campionato, soprattutto nell’ultimo periodo e nonostante le tantissime assenze, ma i punti lasciati per strada, a volte anche clamorosamente, fanno si che l’obiettivo lotta per lo scudetto che doveva essere assolutamente normale visto il valore della rosa sia diventato solo un sogno, una mission impossible o quasi.

La forza del momento bianconero è evidenziato anche dall’aver vinto a Genova pur avendo lasciato fuori Vlahovic, per aver il bomber nelle migliori condizioni contro il Villareal.



Ritorno di Champions decisivo per stabilire priorità

Il ritorno di Champions League delineerà in modo fondamentale le priorità in casa bianconera da qui a fine stagione, soprattutto adesso che il quarto posto in Italia sembra blindato o quasi.

Se, come tutti sperano (anti-juventini a parte), la Juventus andrà avanti in Champions League sarà giusto, vista la quasi impossibilità di giocarsi lo scudetto, provare ad arrivare sino in fondo in Europa e allentare un po' la presa in Campionato.

