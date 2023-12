Labatte ilcon la specialità della casa, il, ma a Partenope c'è chi recrimina. Ritenendo che. Lo stesso Mazzarri, a fine partita, ha detto che la sua squadra ha dominato. Andiamolo a vedere tutto questo dominio.Nonostante il 66% di possesso, negli ExGol il Napoli ha totalizzato l'1.41 contro l'1.26 della Juventus. Del resto,Una nettissima, con quel rigore in movimento calciato alto da Kvarhaskeila. Forse una seconda con Di Lorenzo, con la, anche se resta da capire se il capitano partenopeo era in offside oppure no (dipende da come sarebbe stato valutato il colpo di testa di Bremer, che gli ha fatto pervenire la palla: giocata o rimpallo?). Nel secondo tempo,e quell'uscita di Szczesny sempre sul nigeriano. Stop.Ma anche, intiri complessivi, tiri in porta e tutto il resto. Di una cosa siamo certi: pur. Il tirannosauro Allegri si è divorato Mazzarri. Che si è giustificato dicendo che "di più non potevamo fare".Chiudiamo con l'episodio dubbio sul fallo di mano di Di Lorenzo in area napoletana.Dipende sempre dai punti di vista, perché anni fa bastòproprio con un rigore. Di sicuro, se questo episodio venerdì sera fosse capitato nell'area della Juventus, oggi sentiremmo quelli che parlano di dominio napoletano ritirare fuori la parola "imbroglio".