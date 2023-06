In questo JuveMania si inizia ad affrontare il discorso mercato, anche se al momento alla Juventus l'ordine è sopratutto quello di cedere giocatori in modo da fare cassa e permettere appunto di operare degli acquisti. E in vetrina sono in esposizione tutti i gioielli: da Vlahovic a Bremer, fino a Chiesa e persino il giovane talentuoso Iling junior.



Comprensibile che il sacrificato possa essere l'attaccante serbo, soprattutto dopo una resa deludente nel suo primo anno e mezzo in bianconero, condizionata molto anche dai suoi continui problemi fisici (pubalgia in primis), ma che possano finire sul mercato pure il centrale brasiliano e Chiesa lo è molto. Bremer è reduce da una buona stagione, Federico da prestazioni non all'altezza anche per via di un recupero fisico molto più lento del previsto dopo l'operazione al ginocchio. Va ricordato che anche Del Piero, dopo l'intervento al crociato, impiegò 2 anni prima di tornare ai suoi livelli.



Eppoi, va bene cedere ma non svendere, e quella che sta per iniziare sembra davvero una svendita in saldo di tutta la merce pregiata. In attesa del verdetto definitivo della UEFA, se squalifica dalle coppe sarà per 1 sola annata, nella prossima stagione la Juventus dovrà cercare di qualificarsi a tutti i costi alla Champions 24/25, ma se la rosa verrà depauperata c'è il rischio reale di non qualificarsi nemmeno per la Conference.