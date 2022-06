22 nazioni, 82 squadre in categorie da 2007 al 2012. Una sola, grandissima festa. Si è conclusa una fantastica edizione 2022 della Juventus Academy World Cup, con la grande giornata di oggi all’Allianz Stadium, dopo i giorni di partite nella stupenda cornice della Valle D’Aosta e dopo le finali di ieri alla Continassa. Nella casa bianconera sono state premiate le squadre vincitrici delle varie categorie, ma non solo: è stata, così come l’evento inaugurale di qualche giorno fa, l’occasione per tornare a essere felici e divertirci insieme (con la compagnia di Jay), celebrando il ritorno di questa bellissima manifestazione, dopo i due anni di pandemia.



Presenti Mario Acampa e da Giulia Cicchinè, oltre a Pavel Nedved, che ha omaggiato tutte le squadre partecipanti, e Gianluca Pessotto.