Sarà Paulo Dybala l'uomo chiamato a sostituire Mario Mandzukic nel tridente d'attacco della Juventus, completato da Bernardeschi e Ronaldo, e provare a trascinare i suoi compagni alle semifinali di Champions League per la terza volta nelle ultime 5 stagioni. Sono queste le ultime indiscrezioni di formazione in vista del match decisivo contro l'Ajax dopo l'1-1 dell'andata: conferma per Rugani al fianco di Bonucci nel cuore della difesa, recupero in mezzo al campo di Emre Can, mentre Douglas Costa e Kean iniziano dalla panchina, pronti a risultare decisivi da subentranti.



Nell'Ajax, de Jong ha superato il piccolo problema fisico accusato nel week-end e comanderà il centrocampo completato da Schone e van de Beek, mentre Ziyech e Neres agiranno nuovamente ai lati di Tadic nel terzetto offensivo della formazione di ten Hag.





Juventus Stadium, ore 21





JUVENTUS-AJAX, LE PROBABILI FORMAZIONI:





JUVENTUS: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. All. Allegri





AJAX: Onana; Veltman, de Ligt, Blind, Mazraoui; Schone, de Jong; Ziyech, van de Beek, Neres; Tadic. All. ten Hag





Arbitro: Turpin





In tv: Sky Sport 1