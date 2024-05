Juventus: Allegri apre all'addio, ma avvisa Motta: il Dna bianconero non si cambia. Non sempre è stato così...

Nella conferenza dialla vigilia dici sono alcuni passaggi importanti, che possono lasciare un segno sul finale di stagione dei bianconeri e sul prossimo futuro della conduzione tecnica della squadra."Quanto si sente juventino? Ormai sono otto anni, più i due nei quali non ho allenato, che vivo a Torino. Ho avuto la fortuna di far parte di questa famiglia, di questo club, che ha un Dna unico come altre squadre. Difficilmente cambierà. Può essere modellato, ma non cambiato. Il Dna di ogni società va rispettato".

("Ho avuto la fortuna di far parte di questa famiglia, di questo club"), una frase che suona quasi come l'inizio di un discorso di commiato, e che ha un segno completamente diverso rispetto alle recenti affermazioni di Allegri ("Ho un altro anno di contratto").. Perché, perché si tratta di un imprinting talmente forte e radicato che difficilmente potrà essere cambiato da un allenatore (sempre che qualcuno voglia cambiarlo).

soprattutto per non prendere gol, con un gioco poco propositivo e con una scarsa considerazione dell'idea di spettacolo (il 'circo', per Allegri),, e lo dimostra il fatto che, in passato, è già successo che qualcuno lo abbia fatto: pensiamo ad esempio al gioco espresso dalla prima Juve di Lippi, dalla Juve di Conte (soprattutto nella prima stagione) e, persino, dalla Juve dello stesso Allegri nel 2014-15 e 2016-17.

, ed è il suodesiderosi di allenare una big come la Juve: "Ho ancora 56 anni, 57 quest'anno, sono ancora abbastanza giovane. Come in tutte le cose, chi arriva da sotto, prima o poi qualcuno dovrà allenare le big italiane. Dovrà arrivarci qualcuno da sotto". "Qualcuno da sotto":