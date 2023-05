La vittoria è di quelle pesanti, ma negli occhi di tutti, dopo(0-2 il finale), ci sono gli insulti razzisti nei confronti di Dusane la reazione del serbo dopo la rete del raddoppio. Così Massimiliano Allegri su quanto accaduto ai microfoni di: "Purtroppo quei momenti sono brutti, non vanno bene e vanno combattuti senza dare troppo peso all'accaduto. I ragazzi sono stati bravi a livello mentale.“Ha condotto una gara matura e tecnica, dopo l’infortunio ha avuto dei problemi. Poi è tornato lui:“Pogba non deve perdere quei palloni, Vlahovic ha fatto molto bene quando è entrato. Paul mi diceva “Mister calma”“A queste cose ci pensa chi di dovere. I cori razzisti non ci devono essere,“Oggi faceva caldo, loro hanno corso tanto nel primo tempo. Chiesa ha fatto un buon ingresso lavorando molto bene anche in fase difensiva.oggi è migliorato anche a livello difensivo. Il Siviglia ha forza ed esperienza, dobbiamo prepararci per bene.per i ragazzi non è facile, devo fargli i complimenti. Oggi il gol poteva arrivare prima, serve maggiore lucidità. E soprattutto deve uscire la tecnica”Successivamente, intervenuto a Dazn, Allegri ha parlato anche della corsa Champions"Il discorso Champions non è affatto chiuso.Noi abbiamo il vantaggio degli scontri diretti sia con la Lazio che con l'Inter.