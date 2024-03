Juventus, Allegri: 'Sono sicuro, per la Champions ce la faremo. I ragazzi siano orgogliosi e fiduciosi'

Massimiliano, tecnico della, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta all'ultimo in casa della Lazio:"I numeri dicono che stiamo facendo male, bisogna continuare a lavorare sulla quinta per centrare l'obiettivo Champions, lo centreremo. Ai ragazzi non rimprovero nulla, abbiamo sbagliato tecnicamente e gestito male gli ultimi due palloni. Ci dispiace".- "Bisogna crederci perché abbiamo ancora un po' di punti e ci sono partite da giocare. C'è poco da parlare, solo da fare, essere arrabbiati e dispiaciuti e pensare alla partita di martedì contro lo stesso avversario".

- "Ultimamente ci siamo sempre messi così, loro si difendevano con il 4-4-2 e noi abbiamo concluso bene il primo tempo e iniziato bene il secondo, poi non si può prendere gol così all'ultimo, c'è dispiacere per la sconfitta e per come è venuta".- "Abbiamo lasciato punti per strada, i ragazzi erano distrutti ma devono essere orgogliosi della stagione. Il derby d'Italia perso? Difficile trovare cause, i ragazzi devono avere fiducia nelle loro qualità perché stanno facendo bene"- "Rientrava dalla Nazionale, martedì rigiochiamo. In quel momento ho preferito mettere qualcuno fresco, non è una questione di cambi ma di uscire da questo momento".

"Non pensavo di festeggiarle perdendo all'ultimo secondo, grazie per i complimenti ma dobbiamo andare avanti perché siamo ancora in corsa per tutto. I tifosi non sono mai venuti meno, ci sono momenti in cui riesce tutto e altri in cui non riesce nulla".