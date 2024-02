Juventus, altri guai: problemi fisici per Vlahovic e Chiesa, la situazione

In casa Juventus, il giorno dopo la sconfitta contro l'Inter nel derby d'Italia perso per 1-0 dai bianconeri al Meazza domenica sera, piove sul bagnato. L'allenamento del lunedì mattina, terminato intorno alle 13, è stato incentrato su una seduta di scarico per chi ha giocato a San Siro e su un allenamento in campo per chi non ha giocato e per chi ha giocato meno, insieme alcuni ragazzi della Next Gen. Da segnalare le situazioni relative a Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, usciti malconci dalla partitissima contro i nerazzurri.



VLAHOVIC - Dusan Vlahovic ha effettuato degli esami al JMedical per un sovraccarico all'adduttore della coscia destra. Le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno, il serbo sarà da monitorare in vista del match di lunedì prossimo contro l'Udinese, per il quale al momento è in dubbio.



CHIESA - Per Federico Chiesa si registra una contusione al piede destro, ma in via di miglioramento. Rispetto a ieri, oggi il piede è molto meno gonfio.



Domani squadra a riposo, ripresa mercoledì pomeriggio.