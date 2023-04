Koni De Winter è uno dei giovani più promettenti in casa Juventus. Il difensore in forza all'Empoli si sta comportando bene in campionato ed è oggetto di mercato di molte squadre. Già lo scorso anno, il classe 2002, era entrato nel mirino del Sassuolo, prima di scegliere la piazza toscana. Secondo diversi media, il club emiliano è ancora alle calcagna del belga per la prossima stagione. Però, il nativo di Antwerpen è seguito molto attentamente anche all'estero, in particolare da club come il West Ham in primis, successivamente il Reims e il Bayer Leverkusen. L'obiettivo del giovane è quello di unirsi alla prima squadra bianconera, ma l'asta rimane ancora aperta.