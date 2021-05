A 43 anni, il nome di Gianluigi Buffon continua ancora a far sognare i tifosi di mezza Europa. Il portierone italiano non ne vuole proprio sapere di appendere i guantoni al chiodo: la sua (seconda) avventura con la Juventus è finita, e ora cerca una nuova grande sfida, probabilmente l'ultima di una straordinaria carriera. Oltre al Benfica, che punta ad imitare i rivali del Porto nell'affare-Casillas del 2015, per Buffon si sta muovendo concretamente anche l'Olympiakos. Il club campione di Grecia ha avviato da diversi giorni i contatti con Silvano Martina, agente dell'ex campione del mondo. Lo scrive Calciomercato.it.