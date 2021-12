Juventus-Cagliari 2-0



Marcatori: pt 40' Kean; st 39' Bernardeschi.

Assist: st 39' Kulusevski.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Arthur (38' st Locatelli), Rabiot (1' st McKennie); Bernardeschi (44' st De Sciglio), Morata (44' st Kaio Jorge), Kean (27' st Kulusevski). A disp. Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Lu. Pellegrini, Kaio Jorge, Rugani, De Winter, Soulé. All. Allegri.

Cagliari (4-4-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Deiola (26' st Oliva), Grassi, Dalbert; Pereiro (19' st Pavoletti), Joao Pedro. A disp. Aresti, Radunovic, Kita, Altare, Faragò, Ceter, Obert. All. Mazzarri.

Arbitro: Dionisi di L'Aquila.

VAR: Orsato di Schio.

Ammoniti: pt 24' Carboni (C), 35' Dalbert (C); 26' st Pavoletti (C).