Juventus, Cambiaso piace al Real Madrid: le cifre

Sirene spagnole per Andrea Cambiaso. L'esterno italiano classe 2000 piace a Carlo Ancelotti. Secondo il Corriere dello Sport, in vista della prossima stagione il Real Madrid può offrire tra i 40 e i 50 milioni di euro per lui. La Juventus lo ha acquistato dal Genoa nell'estate del 2022 per quasi 13 milioni di euro. Nella passata stagione ha giocato in prestito al Bologna.



OCCHI SU CALAFIORI - Proprio nella squadra allenata da Thiago Motta c'è un altro calciatore seguito con interesse dal dirigente bianconero Cristiano Giuntoli: Riccardo Calafiori. Il difensore classe 2002 scuola Roma ha giocato con Cambiaso nella nazionale Under 21 e al Genoa nella stagione 2021/2022 prima di emigrare in Svizzera, dove si è rilanciato con la maglia del Basilea.