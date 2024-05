Juventus, Chiesa batte Allegri e si gioca il futuro: tra l'addio del tecnico e un 'rinnovo-ponte' da chiarire

, con una parvenza di certezza,Proprio lì, nell’impianto della Capitale dove l’esterno offensivo si lesionò il legamento crociato del ginocchio sinistro – un infortunio terribile che ha rallentato la sua ascesa, tenendolo fermo ai box per quasi un anno –di quel giocatore che era arrivato a trascinare la sua Nazionale verso la vittoria degli Europei.

: è mancato solamente il gol (quel palo preso in ripartenza ancora trema) che avrebbe garantito il successo ai bianconeri e l’accesso aritmetico alla prossima edizione della Champions League, la prima con il nuovo format. Nel corso di tutta la sfida, la JuventusOgni qual volta ha avuto il pallone tra i piedi, è sembrato come se ne potesse nascere un’occasione importante. Facilità di movimento e velocità di pensiero in ogni sua azione. Cenni di rinascita per un talento che ha tutto da giocarsi, fra Europei e futuro. Ma intanto, dalla sua sfida di ieri, possiamo trarre un’altra chiave, un altro spunto interessante.

Lo sappiamo,Con il probabile addio di Allegri, si configura una situazione che influirà inevitabilmente sullo status di alcuni giocatori, tra cui lo stesso Chiesa che può trarre giovamento dall’arrivo di un nuovo tecnico.(la posizione in cui ha sempre saputo rendere di più, non come seconda punta, in carriera e dove lo farebbe giocare, guarda caso, Thiago Motta, principale indiziato alla successione di Allegri), per una pura questione di libertà offensiva e compatibilità con il modulo. L’idea seconda punta di Allegri per Chiesa non ha sortito gli effetti sperati.E anche il palo che fa saltare Allegri all’inizio del secondo tempo arriva da un’azione in cui parte largo con il pallone tra i piedi. In sostanza, quando parte dalla fascia è determinante, come dimostrato dal pareggio di Bremer.

La decisione sulla posizione di Massimiliano Allegri (che non ha alcuna intenzione di rinunciare ai soldi previsti dal contratto che lega lui e il suo staff alla Juventus e valido fino al 30 giugno 2025. Ne consegue che toccherà a Cristiano Giuntoli esonerare il tecnico, un’operazione da circa 20 milioni di euro complessivi) sembra ormai scritta, con il tecnico livornese sempre più lontano da una permanenza a Torino oltre il finale di stagione, e tale scelta può avvantaggiare un accordo tra l’entourage di Chiesa e la dirigenza bianconera.(5 milioni netti più 1 di bonus). Ma l'ha chiarito anche il direttore sportivo Giuntoli, ieri sera, a DAZN ("Intanto Chiesa è un grande presente. Sul futuro, andiamo d'accordo con entourage e ragazzo, ogni percorso va deciso alla fine insieme"). Si deciderà insieme, ma al termine di questa stagione. E quindi attenzione al Bayern Monaco (che già l’aveva sondato) e alla stessa Roma, che si è mostrata interessata nelle scorse settimane.