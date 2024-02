Juventus: Chiesa già in gruppo, Vlahovic ancora a parte

Contro l'Udinese? Federico Chiesa sì, Dusan Vlahovic no. Almeno questo è il borsino del mercoledì alla Continassa in vista della partita in programma lunedì sera all'Allianz Stadium contro i friulani. La Juventus ha infatti già recuperato Chiesa, due giorni son bastati per smaltire i postumi della brutta botta subita al piede destro contro l'Inter domenica sera a San Siro, il piede si è sgonfiato e alla ripresa degli allenamenti è riuscito a lavorare a pieno regime con il resto del gruppo. Ha cominciato invece un programma personalizzato Vlahovic, il sovraccarico muscolare evidenziato dagli esami strumentali di lunedì avrà bisogno di qualche giorno in più di tempo per essere archiviato e nonostante l'allungo dell'Inter non è questo il momento per forzare secondo Max Allegri e lo staff bianconero, anche considerando il rientro di Arek Milik dopo il turno di squalifica scontato in campionato per essere stato espulso due settimane fa contro l'Empoli. Traducendo il tutto, Chiesa ci sarà contro l'Udinese e rilancerà la propria candidatura per una maglia da titolare, contesa dal talento turco Kenan Yildiz. Mentre per Vlahovic si profila una giornata di riposo, anche se un verdetto definitivo a riguardo verrà preso solo a ridosso del monday night match.