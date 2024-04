Juventus, Chiesa non si è allenato: le condizioni. Milik 'vede' il derby

Ripresa degli allenamenti in casa Juventus, dopo la vittoria per 2-0 nell'andata della semifinale di Coppa Italia, contro la Lazio. Federico Chiesa non si è allenato: è questa la notizia che emerge oggi dalla Continassa, dove la squadra bianconera si sta preparando in vista della partita di domenica contro la Fiorentina. Al momento non è per questo in dubbio per la sfida: si tratta infatti di una semplice influenza e la sensazione è che possa essere smaltita già nei prossimi giorni.



LE CONDIZIONI DI MILIK - Nel frattempo, Arek Milik prosegue il suo iter di recupero: difficile rivederlo nella lista dei convocati per la sfida di domenica, la sensazione è che possa tornare invece per il derby contro il Torino.